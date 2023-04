Estado amplia vagas nos concursos da Polícia Civil e da Educação

Por meio de decretos publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (10), o governador Eduardo Riedel, autorizou a ampliação do número de vagas nos concursos públicos das Secretarias de Justiça e Segurança Pública, para o quadro da Polícia Civil, e de Educação (SED) para os cargos da Carreira Apoio à Educação Básica.

O ato amplia o quantitativo de vagas dos cargos efetivos de Agente de Polícia Judiciária, na função de Escrivão de Polícia Judiciária (39 vagas), Perito Forense, na função de Perito Criminal (52 vagas), Perito Papiloscopista (46 vagas) e Agente de Polícia Científica (32 vagas) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS).

Para o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação a ampliação foi de 258 vagas para provimento no cargo de Agente de Atividades Educacionais, distribuídas em 135 para a função de Agente de Limpeza e 123 para Agente de Merenda. Para o cargo de Assistente de Atividades Educacionais, na função de Assistente de Atividades Educacionais serão acrescidas o quantitativo de 42 vagas.

As vagas serão preenchidas por candidatos aprovados em todas as fases dos certames, conforme a ordem de classificação e o prazo de validade dos Concursos Públicos.

