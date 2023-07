Stênio Garcia está estável, mas sem previsão de alta

O ator Stênio Garcia publicou, nesta terça-feira (4), um vídeo em suas redes sociais onde agradecer as orações que vêm recebendo após sua internação por um quadro de infecção generalizada.

“Quero agradecer a todos que estão em oração por mim e logo tudo estará resolvido. Vamos com muita fé e gratidão sempre”, escreveu o ator na publicação.

Logo após a postagem, o Hospital Samaritano divulgou uma nota sobre o estado de saúde do ator, que tem 91 anos.

“O Hospital Samaritano Barra, da rede Americas, confirma que o Sr. Stênio Garcia foi admitido na unidade, no último sábado (1/7), com síndrome infecciosa. O paciente encontra-se em tratamento medicamentoso e a equipe médica segue com a investigação diagnóstica. Seu estado de saúde é estável, sem previsão de alta”, disse o hospital.

Stênio está internado desde sábado (1) no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com quadro de septicemia aguda, uma infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria.

Deixe seu Comentário

Leia Também