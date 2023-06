Surpresa! Mulher dá à luz após buscar atendimento médico por suspeita de pneumonia

Uma jovem, de 26 anos, deu entrada em um hospital público de São José dos Campos, no interior de São Paulo, com suspeita de pneumonia, mas acabou descobrindo que estava grávida. Segundo ela, o anticoncepcional estava em dia, e nem mesmo em um cirurgia os médicos perceberam a gravidez.

O bebê, que se chama Théo, nasceu na manhã dessa quinta-feira (22), um dia após a mãe dar entrada no hospital. O menino chegou ao mundo saudável, pesando 3,7 kg e medindo 49 cm.

A mulher, que já é mãe de mais outras duas crianças, uma menina de 12 anos e um garoto de 6, disse que não planejava ter outro filho, porque fazia uso de contraceptivos. Ela passou os últimos meses sem sequer desconfiar da gravidez.

“Eu tomava anticoncepcional contínuo, sempre certinho, que emendava uma cartela na outra, por isso não tinha menstruação. Não sentia nada. Não imaginei que estava grávida de nove meses. Me divorciei faz dois anos, nunca pensei em ter filho agora”, contou.

Ela ainda relatou que no começo do ano chegou até a passar por uma cirurgia, após ser picada por uma aranha venenosa. Na ocasião ela realizou vários exames, incluindo o de sangue e nem mesmo os médicos haviam notado a gravidez.

“Em janeiro eu fiquei 40 dias de cama após ser picada por uma aranha, fiz cirurgia, exames, fiquei internada e não apareceu nada que indicasse gravidez. Estava tudo tranquilo”, relembrou.

Mulher dá à luz após buscar atendimento médico em hospital por suspeita de pneumonia — Foto: Arquivo Pessoal

Após o incidente com a aranha, a cabeleireira passou a tomar bastante remédios, incluindo antibióticos, que acabaram dando um inchaço no corpo e nos últimos meses ela percebeu que engordou alguns quilos, mas nada alarmante como uma gestação.

“De lá pra cá dei uma engordadinha, mas nada demais. Eu continuei vivendo normal, saindo, curtindo, bebendo, carregando peso. Inclusive, há uns 15 dias, me mudei e na mudança carreguei fogão, geladeira, bastante peso, porque nem imaginava estar grávida”, disse.

Com a barriga pequena, mas sentindo dores no peito, dificuldade para respirar e um resfriado mais forte, a jovem buscou atendimento médico. Ao passar pelo raio-x e um ultrassom, os médicos alertaram sobre a gravidez. "Eu fui rapidinho no hospital, pensava que ia fazer um exame e depois poderia voltar ao trabalho, mas os médicos me disseram que estava grávida de 39 semanas".

"Foi uma surpresa, fiquei em choque! Em seguida já me internaram, passei a noite no hospital e na manhã seguinte dei à luz ao Theo”, disse.

Médicos, familiares, amigos e colegas de trabalho também se surpreenderam. Eles passaram os últimos meses convivendo com ela e não notaram a gravidez.

“Eu não senti dor, não senti mexer, chutar, nada. Ia trabalhar normal. Ninguém acreditou quando contei, acharam que eu estava brincando, acharam que eu já sabia, mas eu não sabia. Minha mãe ficou sem reação, travou quando eu contei”, lembrou rindo.

Os preparativos para a chegada do pequeno foram feitos tudo de última hora, mas no final deu tudo certo. *Com informações do g1.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também