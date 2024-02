Susto na folia: explosão em trio da Ivete Sangalo deixa dois feridos; assista

Brenda Leitte, com metrópoles

Um incidente aconteceu no trio de Ivete Sangalo, enquanto a cantora desfilava pelo circuito Barra-Ondina, nessa segunda-feira (12), em Salvador. Uma mangueira do tanque de gás CO2 do veículo se soltou, deixando dois feridos.

A baiana interrompeu a apresentação, enquanto as vítimas recebiam atendimento médico. A assessoria da artista confirmou a informação e ressaltou que as pessoas tiveram ferimentos leves e passam bem.

“Liberamos todo o gás, e está tudo sob controle. Por conta disso, a equipe preferiu evacuar o trio por segurança, que vem em primeiro lugar, e vamos seguir normal até o fim do percurso”, comunicaram.

Ivete, que comanda o bloco Coruja pelas ruas soteropolitanas, conversou e tranquilizou os foliões. “Susto da porra! Calma, tá tudo certo, na ordem de Deus. Já tá acabando. Isso é caro como uma zorra. Só aí eu já perdi 3 mil (reais) de CO2”, falou. Veja trecho do momento:

Um tubo de gás carbônico explodiu no trio elétrico da cantora Ivete Sangalo na noite desta segunda (12). Duas pessoas tiveram ferimentos leves. Em outro momento, os convidados foram retirados depois que o carro inclinou com o peso. Antes de seguir com a apresentação, Ivete se… pic.twitter.com/5UwvNB3YNc — GloboNews (@GloboNews) February 13, 2024

