Riedel assina contrato de habitação para 180 famílias em MS

Serão assinados pelo governador Eduardo Riedel dois documentos nesta terça-feira (14), em prol do desenvolvimentos doe um estado municipalista.

Um deles é o contrato com 180 famílias do programa Lote Urbanizado em Ribas do Rio Pardo por meio do programa, pelo qual o Estado entrega a base da fundação da casa até o contrapiso e os futuros moradores não precisam pagar nenhuma prestação

As famílias recebem assistência técnica e toda a infraestrutura para, por meio de mutirão, erguer as próprias casas.

O outro documento é uma ordem de serviço para a implementação e pavimentação asfáltica da rodovia MS-339, com 66,26 quilômetros de extensão, em um investimento de R$ 132 milhões.

