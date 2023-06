Tabacaria vira alvo de críticas ao vender réplica de dedo decepado de Lula

A loja Maktub Tabacaria e Head Shop, localizada em Itajaí, em Santa Catarina, virou alvo de uma polêmica devido a um produto comercializado: uma réplica do dedo mindinho esquerdo do ex-presidente Lula, decepado em um acidente de trabalho em 1964, em cima da estrela do Partido dos Trabalhadores.

O item, uma réplica realista do membro decepado do presidente, com osso exposto e resquícios de sangue, foi retirado do mostruário após a imagem causar polêmica nas redes sociais no último fim de semana.

A peça foi fotografada pelo dirigente do PSol, Alex Stein, e o registro foi enviado a veículos de imprensa locais e a diretoria regional do PT.

O presidente da sigla na cidade, Gerd Klotz, disse ao portal Metrópoles que iniciou a formulação de um pedido extrajudicial para retirada do produto de circulação. A tabacaria se manifestou sobre o pedido afirmou que já retirou o produto da vitrine e que se trata de uma peça única.

“Esperamos que a tabacaria venha a público se manifestar, que é o mínimo que eles deveriam fazer. Admitir o erro que cometeram e pedir desculpas a sociedade por este ato indigno e torpe de incitação ao ódio e extremo preconceito contra pessoas portadoras de alguma deficiência física”, afirmou.

Outra que denunciou a situação foi a deputada federal Ana Paula Lima (PT-SC), que demonstrou sua indignação em publicação feita em seu Instagram. “Que tipo de ser humano exibe em uma vitrine de sua loja uma réplica de uma deficiência física de outro ser humano?”, endagou.

