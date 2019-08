Taekwondo do MS participa do Supercampeonato Brasileiro

Os atletas da Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul (FTKDMS), irão participar do Supercampeonato de Brasileiro do esporte realizado pela Confederação Brasileira. O evento acontecerá de 14 a 18 de agosto no Rio de janeiro. MS contará com a participação de vinte pessoas, entre atletas e técnicos.

A competição contará com a participação de atletas de todo o país preenchendo as categorias infantil, cadete, juvenil, sub-21, adulto, master 1 até master 5.

Segundo cronograma do evento, no dia 14 de agosto haverá a 1ª Habilitação de Técnicos de Taekwondo - HTT que acontecerá no Centro de Treinamento do Time Brasil (Cctb), onde os técnicos da Equipe de MS comparecerão. Neste mesmo dia, à noite, ocorrerá o Congresso Técnico, onde o Delegado técnico de Mato Grosso do Sul estará presente.

A partir de quinta-feira (15), começam as disputas de luta. Neste dia, havendo competições das categorias infantil e cadete. Na sexta-feira (16), os combates serão da categoria juvenil, no sábado (17), as disputas ficarão por conta da categoria adulto. E, no último dia do campeonato, domingo (18), as lutas serão das categorias sub-21 e master.

Todas as competições acontecerão na Arena Carioca 1, localizada no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro/RJ.

