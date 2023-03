Tapeado: cliente compra iPhone pela internet e recebe jogo de quebra-cabeÃ§as

Quem nunca fez uma compra pela internet?! Pela segunda vez em uma semana, um morador do Grande Recife levou um susto após comprar um iPhone pelo site da Amazon. Dentre muitos casos semelhantes, o mais recente é o do jornalista Eduardo Sena só encontrou na embalagem que deveria conter o smartphone um jogo de quebra-cabeças com o tema dos "Três Porquinhos".

Eduardo, que também fez o relato nas redes sociais, disse que fez a compra no dia 20 de março, a pedido do pai, que não costuma utilizar serviços de comércio on-line. O aparelho, que estava anunciado com preço original de R$ 3.221, custou R$ 2.899 como promoção pela “Semana do Consumidor”.

“Ele não usa cartão de crédito, nem sabe o que é pix; então mandei o boleto. E o pior é que ele ainda perguntou: ‘Isso é seguro mesmo, meu filho?’. E eu disse: É, é superseguro”, contou o jornalista.

Segundo Eduardo, a embalagem que deveria conter o produto chegou no fim da manhã de sábado (24), à casa onde mora, em Jaboatão dos Guararapes.

Ao ver o jogo infantil dentro do pacote, ele disse que pensou ser uma forma de despistar uma possível tentativa de furto. “Ia, inclusive, mandar uma mensagem para o meu pai, dizendo que o telefone tinha chegado. Mas resolvi abrir primeiro. Quando abri a caixa, estava o jogo dos Três Porquinhos. Achei bizarro, mas pensei que era para despistar e que o celular ia estar lá dentro”, afirmou.

Pedido de estorno

Na hora em que percebeu a troca de produtos, Eduardo disse que entrou em contato com o serviço de teleatendimento da empresa para pedir o estorno do valor da compra.

Por telefone, ele foi orientado a mandar um e-mail para o setor responsável. “Disseram que tinham sete dias para responder, mas, já no sábado à tarde, mandaram um e-mail pedindo fotos com uma carta escrita a próprio punho. Eu entendo que haja um protocolo interno porque poderia ter agido de má-fé”, informou.

Na noite de segunda-feira, Eduardo Sena disse que recebeu uma mensagem da empresa dizendo que dará uma resposta sobre a sua situação num prazo entre 3 e 5 dias úteis.

Procurada, a Amazon informou, por meio de nota, que lamenta o ocorrido e está em contato com o cliente e solucionar o caso. "Reforçamos o compromisso com nossos clientes na investigação e correção de eventuais fatores que possam gerar casos neste perfil", afirmou a empresa.

Questionada pela reportagem se vai estornar o valor da compra, a companhia respondeu que "o caso será encaminhado conforme a opção escolhida pelo cliente".

