Tarifa técnica do transporte coletivo da Capital é definida em R$ 5,79

Após dias conturbados, uma nova reunião foi feita no início desta tarde (19), entre a AGEREG (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande) e representantes do Consórcio Guaicurus, onde o valor da tarifa técnica do transporte coletivo da Capital foi aprovado em R$ 5,79.

A tarifa técnica representa o valor que é cobrado do público, mais o subsídio (verba pública), que é repassado para o concessionário. Dessa forma, o valor a ser efetivamente cobrado dos passageiros ainda não foi definido.

Segundo o diretor-presidente da AGEREG, Odilon de Oliveira Jr, a decisão quanto ao valor cabe à Prefeitura, que deve levar em conta os aportes que o Município e o Estado irão dar para o Consórcio Guaicurus neste ano.

De acordo com informações repassadas ao JD1 Notícias, ainda em 2022, a Prefeitura de Campo Grande teria informado oficialmente ao TCE/MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) o valor da tarifa técnica em R$ 7,79. Despertado esse questionamento, a equipe de reportagem procurou pelo TCE, mas até o momento da publicação desta matéria não obteve retorno.

Vale destacar que, recentemente, o advogado do Consórcio Guaicurus, Felipe Barbosa, comentou sobre a possível tarifa técnica de R$ 7,79, mas que o Consórcio não teria relação com a tal discussão. “O valor faz parte de um estudo de remodelação do transporte público da Capital”, indagou.

Ele ainda destacou que a empresa, que é responsável pelo transporte desde 2012, já cogitou deixar de prestar o serviço. "Deveria ter acontecido uma reunião em 2019 para revisão do contrato, que ainda não aconteceu".

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também