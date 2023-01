Tribunal de Contas de MS convoca conselheiros substitutos

Em edição extra do Diário Official desta sexta-feira (6), o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE), publicou convocação dos auditores substitutos de conselheiros, Célio Lima de Oliveira, Leandro Lobo Pimentel e Patrícia Sarmento dos Santos para substituirem, respectivamente, os conselheiros Waldir Neves, Ronaldo Chadid e Iran Coelho das Neves, afastados em investigação , a partir do dia 9 de janeiro de 2023.

Também foi publicado a designação do conselheiro Flávio Kayatt para exercer a função de ouvidor da Corte de Contas no biênio 2023/2024.

Na mesma edição consta a designação do conselheiro Marcio Monteiro para a direção da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), também pelo mesmo período.

