TCE-MS recebe visita da prefeita Adriane Lopes

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, recebeu na manhã desta segunda-feira (13), a visita da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e do deputado estadual, Lídio Lopes.

A chefe do Executivo informou que a visita institucional teve como objetivo apresentar ao presidente da Corte de Contas os projetos e as novas propostas para a Capital em 2023, e também ouvir o presidente sobre as novas normativas que se aplicam esse ano. “Falamos sobre os nossos novos projetos, trazendo uma modernização da gestão pública municipal e sobre essa parceria institucional, essa interlocução necessária com o TCE, que é essencial”, detalhou a prefeita.

Servidor da Corte de Contas, o deputado Lídio Lopes, que está afastado para o exercício do mandato, ressaltou a satisfação pela visita. “Estar no Tribunal de Contas é sempre um orgulho. Poder visitar o presidente da Corte é muito honroso. E é importante esse contato para que, cada vez mais, a gente possa estar passando aos jurisdicionados as demandas que existem porque os prefeitos sempre nos procuram para fazer essa interlocução com o Tribunal de Contas”.

