Temperatura deve ser aferida em todas unidades da Agepen

A aferição de temperatura corporal é realidade em todos os presídios de Mato Grosso do Sul e para dar suporte às atividades, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) recebeu a doação de 80 termômetros digitais do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) para ajudar na luta contra a disseminação do coronavírus.

Todos que adentram as unidades prisionais do estado devem passar, obrigatoriamente, pelo teste de temperatura, inclusive servidores e autoridades.

De acordo com a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Elaine Arima Xavier Castro, a distribuição e o uso dos materiais seguem o protocolo elaborado pelo Comitê de Prevenção ao Coronavírus, formado por servidores penitenciários.

Somados aos 29 termômetros que as unidades penais já disponibilizavam, agora a agência penitenciária conta com o total de 109 termômetros digitais.

Além disso, a Agepen também recebeu mais 5.200 máscaras, do modelo aviador, da Secretaria Estadual de Saúde (SES). As peças contribuirão na atuação preventiva de policiais penais e profissionais de saúde que atuam dentro dos presídios, por meio de convênio com a secretaria Estadual e municipais da área.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a integração entre diferentes órgãos públicos, intimamente ligados à execução penal, tem sido fundamental para oferecer atendimento preventivo e responsável aos custodiados em todo o estado. “Temos desenvolvido diversos projetos voltados à prevenção, assim como, ações de contenção à proliferação do coronavírus dentro das unidades penais, sempre visando a saúde e bem-estar dos internos e servidores”, afirmou, agradecendo o apoio de diversas instituições nesse trabalho.

