Tempero especial! Dente é encontrado em marmita servida a trabalhadores de UPA

Uma funcionária pública relatou ter encontrado um dente em uma marmita servida a trabalhadores de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Itajaí, em Santa Catarina. Fotos feitas pela mulher, que prefere não ser identificada, mostram a descoberta nada agradável no meio da comida.

A servidora contou que o caso ocorreu em 23 de novembro. Ela ainda conta que não costuma pegar marmita, mas nesse dia precisou comer, já que não havia preparado janta.

“Na primeira ou segunda garfada que coloquei um pouco de arroz e carne, senti uma coisa dura e pensei ‘putz, quebrei o dente”, relatou.

A funcionária teria pedido ajuda para dentistas que trabalham no local, para verificar se o dente encontrado era ou não dela. Após análise, os profissionais alegaram não se tratar de um dente humano.

"Ele fez uma pesquisa e não identificou de que animal era, mas disse que não era dente humano", contou.

A funcionária pública afirma ter levado o caso à prefeitura. A Secretaria de Saúde de Itajaí informou que notificou a responsável pelo fornecimento das marmitas e que a própria empresa vai investigar o ocorrido. O sindicato dos servidores públicos disse que vai pedir uma fiscalização da vigilância sanitária na cozinha onde são preparadas as marmitas.

Por meio de nota, a responsável pelo preparo das refeições se manifestou e disse que “no momento a empresa está apurando os fatos e entrando em contato com fornecedores, motivo pelo qual não pode tecer considerações sobre o caso neste momento”. *Com informações do portal NSCtotal.

