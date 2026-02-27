Menu
Menu Busca sexta, 27 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Geral

Temporada de pesca retorna neste domingo em MS; confira orientações

A partir do dia 1° de março a pesca profissional e amadora volta a ser permitida em todos os rios do Estado, com regras de preservação e licenciamento obrigatório

27 fevereiro 2026 - 19h10Taynara Menezes
A pesca sustentável depende do respeito às regras e do cuidado com os rios das bacias do Paraguai e ParanáA pesca sustentável depende do respeito às regras e do cuidado com os rios das bacias do Paraguai e Paraná   (Foto: Arquivo/Imasul)

A temporada de pesca em Mato Grosso do Sul será oficialmente reaberta neste domingo (1º), após o período de defeso (Piracema), que protegeu a reprodução das espécies nativas. Durante fevereiro, a pesca estava restrita à modalidade pesque e solte nos rios Paraguai e Paraná.

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) reforça que pescadores devem seguir as normas do Decreto Estadual nº 15.166/2019, garantindo a sustentabilidade da atividade.  O diretor-presidente do Imasul, André Borges, destaca que o encerramento do período exige responsabilidade redobrada dos pescadores.

“O período de defeso é essencial para garantir a reposição natural dos estoques pesqueiros. Agora, com a reabertura, é fundamental que todos respeitem as regras estabelecidas. A preservação depende do compromisso coletivo", destaca.

Regras para pesca amadora:

Cota de captura: 1 exemplar de espécie nativa + até 5 piranhas, respeitando tamanhos mínimos e máximos.

Espécies exóticas: Captura livre de tucunaré, tilápia, corvina e bagre-africano.

Locais proibidos: Menos de 200m de cachoeiras, corredeiras e nascentes; menos de 1.500m de barragens.

Métodos proibidos: Redes, tarrafas, cercados ou pesca predatória.

Licença obrigatória: Carteira de Pescador Amador, disponível no site do Imasul ou no app MS Digital.

Durante a Operação Piracema, foram fiscalizados 113 estabelecimentos e 171 veículos, com apreensão de 67,53 kg de pescado e 38 petrechos ilegais, além de multas que somam R$ 190.585,00. Coxim e Bonito lideraram os registros de irregularidades.

A pesca sustentável depende do respeito às regras e do cuidado com os rios das bacias do Paraguai e Paraná.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

carteira de trabalho
Justiça
Justiça do Trabalho valida demissão de vendedor que fraudou ponto em empresa em MS
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Justiça nega pedido de mulher para reaver R$ 100 mil em dízimo dado à igreja
Obras na rodovia BR-163 / Foto: Motiva Pantanal
Trânsito
Anel viário de Campo Grande passa por obras e Motiva Pantanal alerta para 'pare e siga'
Sede da DECAT, Polícia Civil - Foto: Luiz Vinícius
Polícia
Em meio à investigação de extermínio de animais no CCZ, abaixo-assinado cobra auditoria
Faca apreendida - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Assassinato a facadas no Caiobá termina com pena de 6 anos no semiaberto
Divulgação / PMMS
Polícia
Mãe e filho são presos com armas e munições em ação da PM em Campo Grande
Crime foi em setembro de 2024 - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Por assassinato a facadas no Jd. Centro-Oeste, homem enfrenta júri nesta sexta
Ônibus de viagem - Foto: Cleidiomar Barbosa
Política
Câmara aprova isenção de taxa da ANTT para empresas de ônibus afetadas pela pandemia
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
Saúde
MPMS vê irregularidades sanitárias no Hospital do Pênfigo e cobra providências
A sessão pública da concorrência eletrônica está marcada para o dia 17 de março de 2026
Geral
MS abre licitação para construção da Casa da Mulher Brasileira em Corumbá

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Polícia Militar atendeu o local da ocorrência
Polícia
Sargento da Aeronáutica atira em homem ao ser acusado de conversar com mulher casada em MS