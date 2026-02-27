Temporada de pesca retorna neste domingo em MS; confira orientações

A temporada de pesca em Mato Grosso do Sul será oficialmente reaberta neste domingo (1º), após o período de defeso (Piracema), que protegeu a reprodução das espécies nativas. Durante fevereiro, a pesca estava restrita à modalidade pesque e solte nos rios Paraguai e Paraná.

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) reforça que pescadores devem seguir as normas do Decreto Estadual nº 15.166/2019, garantindo a sustentabilidade da atividade. O diretor-presidente do Imasul, André Borges, destaca que o encerramento do período exige responsabilidade redobrada dos pescadores.

“O período de defeso é essencial para garantir a reposição natural dos estoques pesqueiros. Agora, com a reabertura, é fundamental que todos respeitem as regras estabelecidas. A preservação depende do compromisso coletivo", destaca.

Regras para pesca amadora:

Cota de captura: 1 exemplar de espécie nativa + até 5 piranhas, respeitando tamanhos mínimos e máximos.

Espécies exóticas: Captura livre de tucunaré, tilápia, corvina e bagre-africano.

Locais proibidos: Menos de 200m de cachoeiras, corredeiras e nascentes; menos de 1.500m de barragens.

Métodos proibidos: Redes, tarrafas, cercados ou pesca predatória.

Licença obrigatória: Carteira de Pescador Amador, disponível no site do Imasul ou no app MS Digital.

Durante a Operação Piracema, foram fiscalizados 113 estabelecimentos e 171 veículos, com apreensão de 67,53 kg de pescado e 38 petrechos ilegais, além de multas que somam R$ 190.585,00. Coxim e Bonito lideraram os registros de irregularidades.

A pesca sustentável depende do respeito às regras e do cuidado com os rios das bacias do Paraguai e Paraná.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também