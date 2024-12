Terceiro passageiro de ônibus acidentado na BR-116 em MG recebe alta hospitalar

A Emtram, empresa dona do ônibus envolvido no acidente que deixou 41 mortos na madrugada deste sábado (21) no km 285 da BR-116, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, informou que três dos seis passageiros internados receberam alta hospitalar neste domingo (22).

Segundo a empresa, 39 pessoas morreram no acidente, número menor que o apresentado pela Polícia Civil, que cita 41 vítimas fatais.

Das 45 pessoas que estavam no ônibus, que fazia o percurso São Paulo-Vitória, 12 foram retiradas com vida e encaminhadas para hospitais da região.

Os corpos das vítimas foram transferidos de Teófilo Otoni para o Instituto Médico Legal (IML) de Minas Gerais, em Belo Horizonte, capital do estado. Maioria das pessoas morreram carbonizadas após ficarem presas nas ferragens.

