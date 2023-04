Terena é nomeado para Coordenar a Funai em Campo Grande

O professor e indígena Terena, Elvisclei Polidorio, foi nomeado em publicação do Diário Oficial da União nesta terça-feira (4), para a Coordenação Regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em Campo Grande.



A indicação de Elvis veio por meio de uma escolha dentro do Conselho do Povo Terena que atua em Mato Grosso do Sul há mais de 12 anos e as lideranças entraram em concenso pelo nome do professor, líder na Aldeia Cachoeirinha em Miranda.



Ao JD1, Elvis comentou que em MS a luta será bastante debatida em torno da questão territorial e demarcação de terras, mas espera rever muitas coisas nesse novo ciclo da Funai. "É uma conquista em relação ao movimento indígena e para o povo Terena, é um desafio para que as políticas públicas indigenista ganhem força no estado", afirmou.

Elvis mora atualmente em Campo Grande onde cursa mestrado em antropologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A nomeação de Elvis ocupa o cargo de coordenador que era interino de Jackson Petinari dos Reis.

A Coordenação Regional de Campo Grande atua junto aos povos indígenas das etnias Atikum ,Guarani Kaiowá, Guarani Ñandeva, Guató, Kinikinau, Kadiwéu, Ofayé-Xavante e Terena abrangendo os municípios de Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Campo Grande, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho, Rochedo, Sidrolândia, onde vivem aproximadamente 22 mil indígenas.

A unidade é responsável por coordenar e monitorar a implementação de ações de proteção e promoção dos direitos de povos indígenas do estado do Mato Grosso do Sul.





