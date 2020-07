Tiago Ramos, ex da mãe de Neymar, desabafa: "Seguem me martelando!"

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Tiago Ramos, ex-namorado de Nadine, mãe de Neymar, fez um desabafo sobre ataques que segue recebendo nas redes sociais.

Nessa quinta-feira (30), Tiago Ramos lamento ser ainda alvo de críticas e ataques mesmo após o término do polêmico relacionamento. O modelo diz que tudo isso tem prejudicado a saúde dele.

Tiago tinha menos de 200 mil seguidores no Instagram antes de começar a namorar Nadine. Ao assumir a relação pulou para mais de 500 mil. Atualmente tem quase 800 mil seguidores no Instagram.

“É difícil para mim o que está acontecendo, não era o que eu imaginava que ia acontecer. Foram lançadas todas as críticas sobre mim e eu tive que suportar. Eu percebo que as pessoas continuam me martelando. Vocês têm noção o quanto isso prejudica a saúde da pessoa quando você a julga?”, lamentou Tiago Ramos, que está separado de Nadine há mais de um mês.

O romance do modelo com a mãe de Neymar começou em abril, quando eles postaram uma foto juntos assumindo a relação. O relacionamento durou cerca de dois meses e foi marcado por fatos conturbados, ex-namorados e ex-namoradas de Tiago fazendo revelações polêmicas sobre o temperamento dele.

A relação acabou após Tiago se ferir depois de uma suposta discussão com a mãe de Neymar.

Deixe seu Comentário

Leia Também