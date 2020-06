Vídeo - Tiago Ramos desabafa e nega que tenha agredido mãe de Neymar

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Tiago Ramos publicou um vídeo em seu Instagram na madrugada desta quinta-feira (18) confirmando seu término com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr.

Foi a primeira vez que o jovem falou sobre a relação com Nadine e sobre a confusão no apartamento dela, em Santos. Tiago desabafou. Negou que tenha agredido a mãe de Neymar ou feito boletim de ocorrência contra o jogador. "Só peço que nos respeitem", declarou ele na legenda da publicação.

O modelo começou o vídeo falando sobre um suposto boletim de ocorrência que teria feito contra Neymar após ser vazado um áudio do jogador o xingando durante um papo com os amigos. "Pelo fato de ser filho entendo o comentário dele num momento de tensão, de nervosismo, sem saber ao certo o que estava acontecendo com sua mãe. Jamais fiz isso, isso não existe."

Na sequência, Tiago garantiu ter ido a uma delegacia acompanhado de Nadine para prestar depoimento sobre uma suposta agressão, mas negou que as acusações sejam reais.

O modelo também confirmou o término dos dois após cerca de dois meses de relacionamento, pedindo que "por gentileza que nos deixem em paz e nos respeitem."

