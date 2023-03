Acontece hoje (25) a primeira edição de 2023 do “Todos em Ação”, promovido pela Prefeitura de Campo Grande. Agentes sociais da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) irão realizar avaliação física de forma gratuita para os moradores da região do Anhanduizinho.

Essa é a primeira vez que o serviço é oferecido dentro da ação, proporcionando aos que têm interesse em participar de atividades físicas do Programa Movimenta Campo Grande, uma avaliação física realizada por professores de educação física que atuam na Fundação de Esporte.

“Essa é mais uma ação que estamos levando para a nossa população. Sabemos que muitas pessoas estão interessadas em fazer atividades físicas, mas sempre é bom ter cautela e procurar um profissional para realizar uma avaliação para prevenir acidentes. Será ótimo também colaborar para direcionar a comunidade onde tem as oficinas desejadas”, explicou Odair Serrano, diretor-presidente da Funesp.

Atividades culturais e recreativas, atendimentos de saúde, avaliação física, cortes de cabelo, emissão de documentos e feira de emprego, são algumas das opções disponíveis a população da região do Anhnaduizinho.

O evento, com mais de 70 serviços oferecidos gratuitamente, será realizado das 8h às 12h, na Escola Municipal Tomaz Ghirardelli, localizada na Rua Lúcia dos Santos, 386, no Parque do Lageado.

