Tony Ramos apresenta "contínua evolução" após 2ª cirurgia

O ator Tony Ramos, internado desde a última quinta-feira (16) para a realização de uma cirurgia de drenagem de um coágulo no cérebro, passa bem após sua segunda cirurgia, realizada no domingo (19), segundo boletim do Hospital Samaritano Botafogo, do Rio de Janeiro.

Segundo a nota, divulgada nesta terça-feira (21), o ator está apresentando evolução do seu quadro de saúde. “O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos apresenta contínua evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação da segunda cirurgia, realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer, no último dia 19. Tony Ramos já conversa, está lúcido e seu estado de saúde é estável”, disse o boletim.

Os procedimentos, realizados pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer, foram para retirar um hematoma subdural, uma espécie de sangramento intracraniano. O primeiro procedimento ocorreu com sucesso, mas um segundo foi necessário após o ator apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos.

