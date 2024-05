Tony Ramos deixa o hospital após passar por duas cirurgias cerebrais

O ator Tony Ramos, de 75 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (24), após ficar internado desde 16 de maio no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, onde passou por duas cirurgias cerebrais.

Em nota, o hospital confirmou a alta de Tony, mas não deu mais informações sobre seu estado de saúde. "O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira, 24", diz a nota.

Tony Ramos deu entrada no hospital no dia 16 de maio para tratar um hematoma subdural, uma espécie de sangramento intracraniano, e foi para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) logo após o procedimento.

Apesar da cirurgia ter ocorrido sem complicações, o ator apresentou distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos, o que resultou em outra cirurgia no último domingo (19). Devido ao novo procedimento, ele voltou para o CTI, e foi liberado do centro nessa quarta-feira (22).

