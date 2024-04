Trabalhador da coleta de lixo é atropelado durante o serviço no Aero Rancho

Um trabalhador da concessionária responsável pela gestão da Limpeza Urbana de Campo Grande que fazia a coleta de lixo na manhã deste sábado (20), acabou sendo atingido por um motorista 'desatento' em um Corsa.

Imagens mostram o momento em que o trabalhador desce do caminhão da coleta e pega um saco na frente de um imóvel e quando vai atravessar a rua acaba sendo atingido pelo Corsa. Assista no link .

O motorista vai embora sem prestar socorro. O Serviço Motossocorro prestou atendimento a vítima que sofreu uma fratura no braço e foi encaminhado para Santa Casa.



Nas redes sociais os socorristas deixam o recado. "Redobre a atenção ao passar por área que tenham trabalhadores que esteja em serviço nas ruas dos bairros e avenida".

