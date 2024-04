Tradição, Bacalhoada do Rotary terá sua 4ª edição neste sábado

Em ação para arrecadar o valor da construção do Centro de Saúde do Bairro Chácara das Mansões, o Rotary Club de Campo Grande Cidade dos Ipês promove a 4ª Bacalhoada, na modalidade drive-thru neste sábado (6), no Restaurante Lagoa.

Além da construção de uma unidade de saúde no Bairro Chácara das Mansões, que não tem um local físico para posto de saúde, os recursos também permitem a realização de eventos como o 2° RYLA, que ocorreu no dia 16 de março deste ano e contemplou 72 alunos de escolas municipais da zona rural de Campo Grande.

“Nós do Rotary Cidade dos Ipês estamos muito empenhados em construir a estrutura física para Centro de Saúde e para isso precisamos de sua ajuda adquirindo um convite desta Bacalhoada (Bacalhau à Brás). Entendemos que este objetivo é de suma importância para aquele bairro e vai garantir um local seguro e apropriado para o atendimento médico e odontológico daquela comunidade”, enfatizou Fabíola Rover Serrano, presidente do clube.

Serviço

Cada marmitex terá bacalhau, arroz branco e batata palha e servirá uma pessoa. O convite custa R$ 75,00 e pode ser obtido em contato com a Cleusa (67) 99981-1790. O drive-thru funcionará para a entrega da bacalhoada das 11h às 13h30 no Restaurante Lagoa, na Rua 25 de Dezembro, 73, Centro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também