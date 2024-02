Tragédia no CT do Flamengo em 2019 vira série na Netflix

A série batizada de “O Ninho: Futebol & Tragédia”, será lançada pela Netflix no dia 14 de março com três episódios. A produção da “Netinha”, como o streaming também é chamado popularmente, aborda detalhes sobre o incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, que matou dez jogadores das categorias de base do clube.

O documentário contará a trajetória profissional dos sobreviventes, e a luta das famílias das vítimas por justiça. Além de depoimentos de jornalistas esportivos, imagens inéditas e recriação do incêndio.

A série foi desenvolvida a partir das reportagens do UOL, que acompanhou os detalhes da investigação da tragédia e que revelou, em 2020, os e-mails que comprovaram que a diretoria do Flamengo sabia dos problemas elétricos do alojamento em que os atletas morreram.

A produção foi feita pela A Fábrica, desenvolvida e dirigida por Pedro Asbeg, Renato Fagundes e UOL.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também