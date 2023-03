Traidor sim, corno nunca! Com 18 namoradas, bombeiro exigia fidelidade

Uma das mulheres vítimas do terceiro-sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) Raphael Martins Zille Ferreira, de 38 anos, acusado de estelionato amoroso após se relacionar com 18 mulheres ao mesmo tempo, contou à coluna Na Mira, do Metrópoles, que o bombeiro exigiu a assinatura de uma “cláusula antitraição” para que os dois se casassem.

A mulher ainda informou que Raphael, que chegou a se noivar com seis mulheres simultaneamente no mesmo ano, também exigia que ela compartilhasse sua localização em tempo real 24 horas por dia.

No caso da vítima, o homem determinava que ela deveria entregar a chave de sua residência, e caso houvesse quebra do contrato, ele exigia pagamento pelos prejuízos financeiros e determinava a perda da guarda da filha do casal.

Apesar de ter sido pressionada pelo bombeiro, nenhum dos dois chegou a assinar o documento.

