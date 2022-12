Trânsito de veículos no Parque dos Poderes será alterado no domingo

O projeto Amigos do Parque sofrerá alterações neste domingo (1º), a partir das 13h, em decorrências das cerimônias de posse do governador Eduardo Riedel, do vice José Carlos Barbosa (Barbosinha) e dos secretários estaduais.

Depois desse horário, o acesso de veículos estará bloqueado em frente à governadoria e a entrada no Parque dos Poderes será pela Avenida Mato Grosso. Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) vão orientar os motoristas.

As posses de Eduardo Riedel e Barbosinha serão às 15h, na Assembleia Legislativa, e dos secretários, às 17h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

Véspera

No sábado, dia 31 de dezembro, e no domingo até o horário do almoço, o Amigos do Parque funcionará normalmente, com uma das pistas da Avenida do Poeta e da Avenida Desembargador José Nunes da Cunha fechada para veículos e liberada para atividades de esporte e lazer.

