TRE-MS absolve jovem suspeito de colar teclas de urna eletrônica nas Eleições em MS

Gabriel Scherer da Costa, de 22 anos, foi absolvido do processo em que era investigado por ter colado as teclas de uma urna eletrônica com cola instantânea e de alta resistência durante o primeiro turno das Eleições de 2022, em Campo Grande. A decisão do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) foi divulgada pela defesa do jovem, nesta sexta-feira (30).

Conforme as informações da decisão, não foi encontrado as impressões digitais do jovem na urna eletrônica. "Não foram encontrados fragmentos de impressão digital em condições técnicas de confronto e individualização”, detalhou o laudo pericial solicitado e apresentado na decisão do TRE-MS.

Ainda em relação as possíveis evidências do caso, as informações do celular do jovem apontaram que o jovem não planejava colar as urnas antes da infração.

Diante da decisão, o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) pugnou pelo arquivamento do processo.

"Vislumbra-se do conjunto probatório juntado aos autos, a ausência de justa causa para início de ação penal em desfavor do investigado, por parte do legitimado para o oferecimento da denúncia. Sem mais delongas, o arquivamento desse feito é medida que se impõe", finalizou a decisão. *Com informações do g1.

Relembre o caso

O eleitor Gabriel Scherer da Costa chegou a ser preso por colar as teclas de uma urna eletrônica com cola instantânea e de alta resistência na Capital, confessou o crime e afirmou à polícia ter feito a ação em protesto contra a polarização das eleições em 2022.

À época, o jovem assumiu ter colocado as urnas. "Ele assume ter feito e disse que naquele momento não pensou, mas depois ele caiu em si e, já em casa, viu que tinha feito uma coisa errada”, afirmou a defesa naquela ocasião.

