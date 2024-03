TrÃªs morrem apÃ³s queda de aviÃ£o na Bahia

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

Três pessoas morreram neste sábado (2) após um avião de pequeno porte cair em uma zona rural de Barreiras, no interior da Bahia, cerca de 800 quilômetros da Capital, Salvador.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro ao acidente, mas as três pessoas envolvidas no acidente tiveram a morte confirmada. O piloto foi identificado como Lucas Corisco, enquanto o pai e filho foram identificados como Jackson Bomfim e Matheus Bransford.

A aeronave caiu em uma área de vegetação que fica na Associação Barreirense Aerodesportiva (ABA), um aeródromo situado a 6 km do centro da cidade.

A suspeita inicial é que o avião teve um problema cerca de 20 minutos após a decolagem, por volta de 10h20, porém, ainda não é possível se especificar a causa do acidente.

