Turismo de MS cresce 1,4% em faturamento e desembarque de passageiros sobe 5,6% em 2025

No âmbito econômico, Mato Grosso do Sul registrou crescimento de 1,4% no faturamento turístico no primeiro semestre de 2025, impulsionado pela expansão de segmentos como ecoturismo, pesca esportiva e turismo de aventura.

A conectividade aérea também avançou ao longo do ano. Bonito passou a contar com a nova rota Bonito–Guarulhos, operada pela Latam desde setembro de 2025, com duas frequências semanais. Dourados ganhou a rota Dourados–Guarulhos, com três frequências semanais, enquanto Campo Grande teve ampliação da oferta de voos e assentos durante a alta temporada 2025/2026.

Entre janeiro e outubro de 2025, os aeroportos de Bonito, Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã registraram aumento de 5,6% no desembarque de passageiros, passando de 685.700 em 2024 para 724.662 em 2025. No mesmo período, os atrativos turísticos de Bonito e Serra da Bodoquena emitiram 727.819 vouchers, superando os 720.405 do ano anterior. O número de visitantes em Bonito chegou a 247.049 turistas entre janeiro e outubro, crescimento de 3% em relação a 2024.

“Estamos muito felizes que esse ano foi, provavelmente, o ano mais produtivo da Fundação de Turismo dos últimos oito anos, com muita entrega, muita diversificação e fechando com o lançamento de uma baita campanha que foi o Pantanal Jam. Foram resultados positivos e estou muito feliz com a equipe, com o que conseguimos evoluir e com as entregas. Vamos continuar nessa pegada em 2026”, ressalta o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling.

