Menu
Menu Busca segunda, 29 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Geral

Turismo de MS cresce 1,4% em faturamento e desembarque de passageiros sobe 5,6% em 2025

Estado amplia rotas aéreas, aumenta fluxo em aeroportos e registra mais visitantes em Bonito e Serra da Bodoquena

29 dezembro 2025 - 13h40Taynara Menezes
Turismo estadual conquistou dados significativos comparados ao mesmo período do ano anterior Turismo estadual conquistou dados significativos comparados ao mesmo período do ano anterior   (Foto: @visitmsoficial)

No âmbito econômico, Mato Grosso do Sul registrou crescimento de 1,4% no faturamento turístico no primeiro semestre de 2025, impulsionado pela expansão de segmentos como ecoturismo, pesca esportiva e turismo de aventura.

A conectividade aérea também avançou ao longo do ano. Bonito passou a contar com a nova rota Bonito–Guarulhos, operada pela Latam desde setembro de 2025, com duas frequências semanais. Dourados ganhou a rota Dourados–Guarulhos, com três frequências semanais, enquanto Campo Grande teve ampliação da oferta de voos e assentos durante a alta temporada 2025/2026.

Entre janeiro e outubro de 2025, os aeroportos de Bonito, Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã registraram aumento de 5,6% no desembarque de passageiros, passando de 685.700 em 2024 para 724.662 em 2025. No mesmo período, os atrativos turísticos de Bonito e Serra da Bodoquena emitiram 727.819 vouchers, superando os 720.405 do ano anterior. O número de visitantes em Bonito chegou a 247.049 turistas entre janeiro e outubro, crescimento de 3% em relação a 2024.

“Estamos muito felizes que esse ano foi, provavelmente, o ano mais produtivo da Fundação de Turismo dos últimos oito anos, com muita entrega, muita diversificação e fechando com o lançamento de uma baita campanha que foi o Pantanal Jam. Foram resultados positivos e estou muito feliz com a equipe, com o que conseguimos evoluir e com as entregas. Vamos continuar nessa pegada em 2026”, ressalta o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O foco da operação inclui combate à alcoolemia, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas
Geral
PRF inicia Operação Ano Novo 2025 nesta terça-feira nas rodovias de MS
Com as duas inaugurações, a rede passa a operar dez unidades em Campo Grande,
Geral
Nova loja de rede de fast food é inaugurada na Zahran nesta terça-feira
Operação aconteceu do dia 23 ao dia 28 de dezembro
Geral
Operação Natal registra queda no número de acidentes em rodovias federais de MS
Os Correios enfrentam uma crise financeira que, segundo a direção da companhia
Geral
Correios prevê fechar mil agências e 15 mil demissões voluntárias
Bilhete da Mega da Virada
Geral
Já apostou? Mega da Virada entra na reta final para apostas físicas e online
Turismo de MS fecha 2025 com 11 prêmios e maior presença internacional
Geral
Turismo de MS fecha 2025 com 11 prêmios e maior presença internacional
Ilustrativa
Geral
Dezembro Verde alerta para abandono de animais durante as festas de fim de ano
Kevin Notário Nunes
Geral
Ex-campeão de Fisiculturismo de MS morre por infecção após uso de substâncias anabolizantes
Galvão Bueno
Geral
Com melhora em internação, Galvão Bueno deve receber alta no sábado
Câmara se despede de Oscar Mendes, servidor mais antigo da Casa
Geral
Câmara se despede de Oscar Mendes, servidor mais antigo da Casa

Mais Lidas

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Polícia
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Funcionários de lojas do Centro brigam por ciúmes de mulher em Campo Grande
Foto: Divulgação/Detran
Oportunidade
Leilão do Detran-MS oferece motos e carros com lances a partir de R$ 1 mil