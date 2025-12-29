Menu
Turismo de MS fecha 2025 com 11 prêmios e maior presença internacional

Setor registra avanços em inclusão, acessibilidade, afroturismo e promoção de destinos, com participação em 40 eventos no Brasil e no exterior

29 dezembro 2025 - 11h29Taynara Menezes

O turismo de Mato Grosso do Sul encerra 2025 com um ano de expansão e reconhecimento. O estado acumulou 11 premiações nacionais e internacionais ao longo do período, ampliou ações voltadas à sustentabilidade, inclusão e acessibilidade e fortaleceu sua projeção no mercado turístico brasileiro e internacional.

Entre os reconhecimentos, estão três prêmios da Rede Ibero-Americana de Destinos Turísticos Inteligentes, o Troféu Edson Contar – Turismólogo do Ano em MS, o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade e cinco conquistas no Prêmio Nacional do Turismo, tornando o estado o mais premiado da cerimônia. O diretor-presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling, também foi agraciado com o Prêmio Professor Mário Beni 2025, na categoria Gestão Pública em Turismo e Eventos.

A pauta ambiental ganhou destaque com a apresentação da Agenda Climática do Turismo na COP 30, em Belém (PA), alinhada à meta estadual de alcançar neutralidade de carbono até 2030. O ano também marcou o lançamento do 1º Guia de Afroturismo de Mato Grosso do Sul e a realização da 1ª Conferência do Afroturismo sul-mato-grossense. No Turismo Acessível, foram entregues roteiro inclusivo e ações de capacitação em Bonito, Jardim e Bodoquena.

Outras iniciativas incluem o Plano de Desenvolvimento do Etnoturismo no Território Indígena NIOAC, o Manual Informativo da Regionalização, diagnósticos municipais e eventos voltados à governança e qualificação do setor.

No mercado, Mato Grosso do Sul esteve presente em 28 eventos nacionais e 12 internacionais, além de promover roadshows, rodadas de negócios, famtours e press trips. Bonito recebeu dois grandes encontros internacionais: o Adventure Elevate Latin America e a Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI). Entre as campanhas, o projeto Pantanal Jam conectou música, audiovisual e promoção turística para divulgar o bioma ao país e ao mundo.

