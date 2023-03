Turismo em Bonito bate recorde histÃ³rico no primeiro bimestre do ano

O turismo em Mato Grosso do Sul vem apresentando crescimento no início deste ano, mas a cidade de Bonito, principal polo do setor no Estado, se destacou mais ainda, com dados do Observatório do Turismo e Eventos do município apontando para um aumento considerável nos dois primeiros meses de 2023.

Em janeiro desde ano a cidade recebeu 34.800 visitantes em janeiro, melhor número já aferida pelo Observatório. Em comparação com o ano passado, a cidade recebeu em janeiro 30.220 visitantes.

Em fevereiro desde ano, a cidade recebeu 21.883, melhor fevereiro da série histórica. Em 2022, Bonito recebeu 15.861 turistas no mesmo período.

O diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo), Bruno Wendling, explica que o alto número de turistas se deu principalmente pelo trabalho mantido pelo órgão durante a pandemia de Covid, quando visitações à destinos turísticos estavam proibidos.

"Durante o pico da pandemia não paramos de fazer ações, de pensar plano de retomada, campanhas de volta gradativa. Ocupamos um espaço importante e nosso trabalho não parou, mesmo com restrições. Isso manteve o interesse do destino em alta", disse Wendling.

O chefe da Fundtur ainda destacou a importância de certas conquistas para o fortalecimento do turismo para Bonito. "Conseguimos um voo direto para Bonito, partindo do aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP). Isso corrobora para que as ações de divulgação sejam efetivas. Outro exemplo foi logo quando as atividades voltaram na pandemia, nossos destinos estavam preparados para lidar com todas as normas sanitárias", explicou.

