Uber disponibilizará aluguel de bicicletas por aplicativo

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

A Uber anunciou nesta quarta-feira (5) que irá oferecer, em parceria com a Tembici, rede de locação de bicicletas patrocinada pelo Itaú, a opção de seus usuários alugarem bikes por meio do aplicativo.

Segundo a empresa, a primeira cidade a receber o serviço será Recife, a capital de Pernambuco, com os usuários da cidade tendo a opção de alugar bicicletas convencionais e elétricas.

Os planos da Uber é que logo após Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Porto Alegre recebam a novidade. Campo Grande e demais cidades ficaram fora do plano inicial da empresa.

O valor do serviço não foi divulgado, mas atualmente a Tembici cobra o valor de R$ 3 base mais R$ 1,14 por quilômetro rodado com a bicicleta.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também