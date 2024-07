UFMS abre inscrições para dança de salão a partir de 22 de julho

As aulas de dança de salão ministradas na Cidade Universitária estão com inscrições abertas para toda a comunidade de 22 de julho a 3 de agosto através da página do projeto de extensão.

As aulas serão ministradas Bloco 8, que fica em frente ao portão 20 do Estádio Pedro Pedrossian (Morenão), com previsão de início no dia 5 de agosto. Ao todo serão cinco turmas para iniciantes, com 60 vagas cada, além das turmas 2 e 3 para pessoas que já participam do projeto. Os dias e horários podem ser consultados aqui .

As inscrições devem ser feitas prioritariamente em dupla, mas pessoas sem par podem se inscrever no formulário individual, para entrarem em uma lista de espera.

“Oferecemos todos os anos aulas de excelente qualidade e com preço super popular para que possamos popularizar a dança de salão para a comunidade de Campo Grande e demais cidades do Estado. Vale destacar o comprometimento com a qualidade técnica, com a qualidade artística e com o respeito às características culturais do nosso Estado, valorizando danças regionais, como, por exemplo, o chamamé, a vanera e a polca; e também ampliando os conhecimentos das danças de outras regiões, como, por exemplo, o tango argentino, a salsa cubana, a valsa de Viena e demais danças”, aponta o coordenador do projeto e professor da Faculdade de Educação (Faed), Marcelo Victor da Rosa.

O valor das aulas e atividades so semestre será no valor de R$200 por pessoa. O pagamento deverá ser feito a partir da primeira aula, quando serão passados aos participantes todas as informações sobre o projeto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também