UFMS inicia ação da 'Semana de Arrecadação do Lixo Eletrônico'

Sarah Chaves, com informações da UFMS

Contribuindo com o descarte correto dos materiais eletrônicos, professores e estudantes da Faculdade de Computação (Facom), realizam a 4ª Semana de Arrecadação de Lixo Eletrônico, entre os dias 15 e 19 de abril, das 7h às 21h, na Cidade Universitária.

A UFMS foi uma das 13 instituições federais de ensino que receberam a certificaçãopelo selo compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas com a Semana de Arrecadação do Lixo Eletrônico.



A população em geral, além da comunidade interna da universidade poderá levar seus resíduos eletrônicos, sejam eles funcionais ou não, como: celulares, smartphones, notebooks, tablets e desktop; monitores; impressoras, projetores e outros equipamentos de imagem; telefones fixos, modens, roteadores, teclados, mouses e acessórios de informática; câmeras, gravadores, calculadoras, controles remoto, carregadores e outros portáteis; aparelhos de CD, DVD, Bluetooth; materiais elétricos, como câmeras de segurança e interfones; fones de ouvido, caixas de som e outros aparelhos de reprodução de música; balanças; lanternas; e eletrodomésticos, como fogões, cooktops, geladeiras, entre outros.

Entre as exceções estão os televisores de tubo e lâmpadas, que não serão aceitos durante a semana.

“Pontuamos que não só eletrônicos estragados e queimados sejam trazidos, mas também aqueles que você não usa, que está em boas condições, que pode atender ainda outras pessoas. Que sejam entregues e identificados como equipamentos que ainda funcionam, para que outras pessoas que, porventura, estiverem passando ou participando da feira, possam reutilizar esses itens. Além disso, também queremos trazer o pensamento sustentável. Além do descarte correto, precisamos trabalhar a questão da reciclagem, do rever, repensar, remanufaturar e reutilizar”, explica a professora da Facom, Luciana Montera, coordenadora do projeto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também