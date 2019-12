Uma tonelada de lixo foi retirado do rio Dourados

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

Uma tonelada de resíduos foi encontrada e retirada em ação de limpeza do rio Dourados na manhã desta segunda-feira (2) pela Colônia dos Pescadores Artesanais de Fátima do Sul e agentes da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Dourados.

Além da PMA, a Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros Militares e voluntários da comunidade do município de Fátima do Sul participaram da ação coletiva em 30 embarcações, totalizando 60 pessoas.

Apesar do peso e quantidade exorbitantes, os lixos encontrados surpreenderam a todos os participantes da limpeza.

Entre os resíduos estava, fogões, geladeiras, carcaças de máquina de lavar, cadeiras, mesas estrados de cama, entre muitos outros.

O trabalho aconteceu da ponte da cidade de Fátima do Sul, até o local denominado 5ª linha.

Durante a coleta, a equipe encontrou e cortou 20 anzóis de galho que estavam ilegais no rio.

O lixo foi levado para o aterro sanitário local.

O objetivo dessa ação é promover a Educação Ambiental e conscientizar a população para a diminuição do despejo de resíduos no rio.

