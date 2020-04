"Uma vida não se recupera, fique em casa", diz Reinaldo sobre isolamento

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), falou sobre a importância do isolamento durante o período de pandemia, em entrevista no MSTV 2ª Edição, exibida nessa segunda-feira (13).

O gestor estadual ressaltou sobre a transmissão comunitária confirmada após morte de duas mulheres por coronavírus. “Temos exemplos de inúmeros países e cidades que estão praticando isolamento, ficando em casa você têm menos da possibilidade dessa transmissão comunitária, hoje o vírus circula naturalmente entre as pessoas”, comentou.

Reinaldo falou sobre o risco de um colapso no setor da saúde, caso as pessoas não se isolem. “Apesar da quantidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mais de 1 mil leitos de apoio hospitalar, não vamos aguentar um número grande de pessoas contaminadas”.

Perguntado se pode acontecer o isolamento total no estado, o governador foi categórico em responder. “Se nós não tivermos a consciência das pessoas de ficar em casa e evitar sair de casa, nós vamos chegar a este momento, uma medida drástica e radical, uma medida extrema vem se não tiver a consciência da sociedade, se fizermos o nosso dever de nos proteger, evitamos a contaminação. Se precisar não tenha duvidas, vamos priorizar salvar vidas”, ressaltou.

Para finalizar, o governador reafirmou: “Uma vida não se recupera. Fica em casa, se proteja”.

