Unimed realiza oficina sobre preparação para a chegada do bebê

A Unimed Campo Grande realizará a oficina "Como se preparar para a chegada do bebê", que será realizado no dia 27 deste mês, Auditório da Sede. O evento visa sanar todas as dúvidas e contribuir com puerpério (período que decorre desde o parto até que os órgãos genitais e o estado geral da mulher voltem às condições anteriores à gestação) de todas as mães.

Quando falamos em preparação para a chegada do bebê, muitas coisas passam pela cabeça do "casal grávido": cuidados pós-parto, saúde do recém-nascido, montagem do quarto, banho, trocas de fraldas e até mesmo sobre a adaptação com a nova rotina.

O encontro será comandado pela psicóloga Keyth Gimenes e pela fisioterapeuta Giselle Venciguerra para mostrar aos pais que todos os desafios com recém-nascido podem ser superados com um trabalho em equipe e também para orientar a figura paterna sobre os cuidados e apoio que uma mãe precisa após dar a luz.

O evento é gratuito e voltado para os "casais grávidos" clientes da Unimed Campo Grande. Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3389-2500 ou [email protected]

Local: Rua Goiás, 695, Jardim dos Estados (entrada pela Rua da Paz).

Horário: 19h

