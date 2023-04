Universidade oferece orientação gratuita de declaração do Imposto de Renda

A Uniderp, em Campo Grande, está oferecendo gratuitamente orientação e auxílio para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2023. Os interessados são convidados a contribuir com 1 kg de alimento não perecível, que será doado para uma instituição carente.

A ação que é dirigida pelo NAF (Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil) da Universidade e segue as estratégias de ESG (Environmental, Social and Governance) da instituição, ocorre por meio dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, que contam com a orientação de professores da área.

“A ação faz parte do Projeto de Extensão Comunitária que tem como objetivo ampliar os conhecimentos práticos dos estudantes da área de contabilidade ao mesmo tempo em que se oferece um serviço de qualidade à comunidade”, destaca Jeferson Almeida, coordenador do curso na Uniderp.

Para o ano de 2023, os atendimentos estão voltados para contribuintes que obtiveram até R$ 90 mil de renda no ano de 2022, para MEI (Microempreendedor Individual), aposentados e pensionistas. Os atendimentos serão realizados mediante distribuição de senha, às sextas-feiras.

O período para a declaração do IR teve início no dia 15 de março e segue até 31 de maio. Para não correr o risco de cair na malha fina é importante lembrar que, quanto antes o contribuinte declarar seus bens, mais tempo terá para reunir documentos ou informações necessárias que porventura venham a faltar nos primeiros passos do processo, além de receber o valor nas primeiras fases de devolução.

Documentos

Uma das novidades de 2023 é que os contribuintes podem utilizar a declaração pré-preenchida na abertura do período de entrega do documento, por meio do Programa Gerador de Declaração (PGD), disponível para computadores, ou aplicativo e recurso on-line Meu Imposto de Renda.

As pessoas que utilizarem o arquivo pré-preenchido ou escolherem receber as restituições via PIX terão prioridade no recebimento das quantias de devolução, que serão realizadas depois do dia 31 de maio.

Para quem faz o procedimento pela primeira vez, os documentos necessários são: CPF (Cadastro de Pessoa Física), título de eleitor, comprovante residencial, informações profissionais presentes no comprovante de rendimentos fornecidos pelas empresas e, caso a prestação seja feita em conjunto com o cônjuge, é necessário incluir o CPF da pessoa.

Os dados de saldos bancários em conta corrente ou poupança devem estar na declaração, assim como despesas médicas e com educação para dedução.

Os atendimentos acontecem na Uniderp (Rua Ceará, 333, Vila Antônio Vendas, - Campo Grande), Bloco 8. Confira, abaixo, os dias e horários da ação:

Serviço

Atendimento NAF - Declaração de Imposto de Renda Gratuita

De 14 de abril a 26 de maio, às sextas-feiras, por ordem de chegada mediante distribuição de senha.

Das 18h30 às 20h30.

Informações: [email protected]

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também