Universitária pede ajuda para salvar gatinha atropelada; acesse a vakinha

Não é todo mundo que faz pelo outro sem exigir nada em troca, mas a universitária Mayara Van Der Lan coloca isso em prática há muitos anos, principalmente com os animalzinhos, só que dessa vez ela precisará de ajuda para salvar a vida de uma gatinha que foi atropelada e abandonada ferida.

Na quinta-feira (18) Mayara passsava pela rua Anchieta quando encontrou a Charlotte, novo nome dado pela May. A gatinha miava desesperadamente, como que um grito de socorro, com fome e dor. Mesmo tendo internado um gatinho recentemente, Mayara resgatou o animal e agora precisa de qualquer colaboração para pagar os gastos com a internação e cuidados com a pequena.

O animal está à base de soros e antibióticos. “Ela está com diarréia, o buxo está na carne viva, se puderem ajudar doando R$ 1, R$ 4, R$ 10 reais que seja, será muito bem vindo e ajudará a transformar a vida de um inocente que só conheceu o sofrimento”, explica May.

Todos os gastos serão devidamente informados e comprovados com notas e cupons fiscais. Quem puder ajudar com qualquer valor, é só entrar em contato no WhatsApp via link (67 991844997) e falar com a May, diretamente na clínica, ou através da Vakinha Online.

A pequena Charlotte já está internada e contabiliza mais de R$ 800 reais na Clínica Vet. A diária custa cerca de R$115, um hemograma R$ 50, a consulta R$ 130, exames de fezes R$ 50 e por ai vão os cuidados que a bichana precisa.

