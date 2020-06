Mulher é obrigada a ver motorista se masturbar ao tentar ajudá-lo com endereço

Saiba Mais Geral Tragédia! Criança morre após cair de árvore onde subiu para pegar papagaio

Uma mulher, 36 anos, foi obrigada a ver um homem se masturbando em sua frente ao tentar ajuda-lo com informações sobre como encontrar um endereço. O caso aconteceu nesta terça-feira (23), no meio da rua no bairro São Francisco em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relata que caminhava por uma rua do bairro quando foi parada por um homem dentro de um carro, que pedia informações sobre um endereço.

A vítima disse ao motorista que não conhecia o local muito bem, mas mesmo assim tentou ajudar o motorista, momento em que ele mostrou o pênis para a vítima e começou se masturbar dentro do veículo.

No mesmo momento a mulher pegou seu celular para tentar gravar o autor, mas percebendo o ato ele fugiu do local, a vítima procurou a policia para informar o crime e passar a placa do veículo.

Foi mostrada, para vítima, uma imagem do proprietário do carro, mas ele informou que não foi ele quem cometeu o crime. O caso foi registrado como importunação sexual na Polícia Civil.

