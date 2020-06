Família pede ajuda para encontrar homem desaparecido há 3 meses

A família de Filadelfo Elias de Araujo, 53 anos, está à procura dele, após desaparecer no último dia 6 de março em Alcinópolis. De acordo com a sobrinha Eliziane Araujo Barbosa, o homem estava morando na cidade alguns dias antes do desaparecimento.

Ainda conforme a sobrinha, ele foi visto a última vez bebendo com algumas pessoas. Elas informaram que viram ele seguir sentido a Coxim.

“Depois disso disseram que ele foi em direção a Figueirão e a última informação que tivemos foi que ele estaria em uma fazenda na região da Pontinha do Coxo, mas fomos conferir e infelizmente as informações não eram verdadeiras”, explicou.

Eliziane também informou que a família teme pelo pior. “Nós estamos preocupados, pois ele possa estar morto, ou virado andarilho. Ele tem diversos problemas de saúde, além do alcoolismo, pois desmaia constantemente”, lamentou.

Um boletim de ocorrência foi registrado no dia 16 de março por Eliziane. Quem souber do paradeiro de Filadelfo pode entrar em contato com ela através do telefone (67) 99715-8097.

