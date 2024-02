URGENTE: Estudante é morto a tiros após criminosos invadirem escola em Teresina

Um estudante, ainda não identificado, foi morto a tiros dentro do CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) Profª Maria Do Carmo Reverdosa Da Cruz, na tarde desta quinta-feira (22). A unidade de ensino fica localizado na região do Grande Dirceu, na zona Sudeste de Teresina. Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime e os suspeitos.

Uma unidade do 8° BPM-PI (Batalhão da Polícia Militar do Piauí) está no local, que foi isolado. Equipes do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) da Polícia Civil, e do IML (Instituto Médico Legal) também foram acionadas.

*Com informações do portal Fala Piauí.

