Uriel é encontrado próximo ao Atacadão após dois dias desaparecido

Saiba Mais Polícia Adolescente desaparece e deixa carta de despedida; Leia

O adolescente Uriel Valle Magalhães, 15 anos, que havia desaparecido na madrugada da última segunda-feira (22), e deixado uma carta de despedida, foi encontrado pelos pais na noite de quarta-feira (24), andando próximo ao Atacadão na avenida Costa e Silva.



Segundo informações da mãe do adolescente, Ana Paula Magalhães Souza, Uriel está física e mentalmente bem, mas não disse porque saiu de casa.



Ainda de acordo com Ana Paula, Uriel foi encontrada devido às publicações sobre seu desaparecimento. “Um rapaz viu ele na rua e o reconheceu por causa das publicações, então ele me ligou e eu e meu esposo fomos atrás dele”, finalizou;



Uriel estava sozinho, mas agora já se encontra bem e de volta com a família.

