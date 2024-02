Usuários terão mais facilidade ao buscar por benefícios sociais no Google

A partir desta semana, o Google facilitará a busca das pessoas que querem informações sobre benefícios sociais, como Bolsa Família. Agora, esse conteúdo estará no topo dos resultados da plataforma, em um painel de links para conteúdos oficiais do Governo Federal.

O Google Trends informou que nos últimos cinco anos, as pesquisas pelo Gov.br aumentaram 90% no Brasil, e a busca pelo Bolsa Família triplicou. O Desenrola Brasil, o Benefício de Prestação Continuada, Bolsa Atleta, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Auxílio-Gás, Programa Universidade para Todos, Caminho da Escola, Lei de Incentivo ao Esporte e Cadastro Único são alguns dos serviços contemplados pela iniciativa.

Inicialmente, a iniciativa contemplaria somente o Bolsa Família e seguro-desemprego, mas foi expandida e anunciada em junho de 2023 durante o Google for Brasil. E conforme as atualizações do governo, os resultados das pesquisas serão ajustados para facilitar o acesso das pessoas. E logo, mais benefícios serão incluídos na iniciativa.

