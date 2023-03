VacinaÃ§Ã£o contra a Influenza em Mato Grosso do Sul Ã© antecipada

Os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão autorizados a iniciar a vacinação contra a Influenza a partir desta terça-feira (28) conforme antecipação da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O Oficialmente, a 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza tem início em 10 de abril. O Ministério da Saúde enviou a primeira remessa com 92 mil doses do imunizante para Mato Grosso do Sul.

Segundo a coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, para este ano o Ministério da Saúde abriu a vacinação para todos os públicos. “A decisão de fazer a entrega destes imunizantes é em razão da chegada do outono e também devido ao aumento de casos de SRAG – doenças respiratórias. Por isso, resolvemos antecipar a vacinação em nosso Estado”.

Ana Paula ainda ressalta que a SES já iniciou a entrega de imunizantes. “Nós já estamos realizando a entrega desta primeira remessa de 92 mil doses. Até o momento, 38 municípios já fizeram a retirada do imunizante e já estão aptos a iniciar nesta terça-feira (28). Aqueles que ainda não fizeram a retirada da vacina, podem procurar a Ceve (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica) para fazer a retirada do imunizante até a próxima sexta-feira (31)”.

Os quadros graves ocorrem com maior frequência em indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção, lactentes no primeiro ano de vida e crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, idosos com 60 anos ou mais e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

