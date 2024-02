Vai curtir o Carnaval? JD1 tem dicas para garantir a segurança do aparelho na folia

Domingão (11) de Carnaval chegou, e com a folia a todo o vapor, é necessário que se tome alguns passos extras para garantir a segurança de uma coisa muito pequena, mas de extrema importância para o nosso dia a dia: o celular.

Neste ano, diferente de demais Carnavais passados, o brasileiro conta com novas maneiras de proteger seu celular, como o serviço Celular Seguro e, no caso de usuários de iPhone, a opção de bloquear leitura biométrica.

Apesar disso, essas opções só dificultam a vida do ladrão, mas não impedem o roubo do aparelho. Pensando nisso, o JD1 separou algumas dicas para garantir a segurança do seu aparelho, durante a folia, confira:

Carregue o celular em bolsas ou bolsos de difícil acesso e lacrados

Se for levar o celular, carregue-o em uma bolsa, ou bolso, que seja de difícil acesso, como os fechados por zíperes. Vale lembrar que o zíper por conta própria não para os ladrões, então sempre é bom prendê-lo com algo que impeçam sua abertura, como lacres, arames, mosquetão ou chaveiros.

Amarre a capinha do celular em alguma peça de roupa

Caso não tenha uma pochete ou bolsa, o bolso de sua calça ainda é um lugar ideal para guardar o aparelho. Nas redes sociais, uma das dicas de usuários está em amarrar a capinha do celular em alguma peça de roupa, preferencialmente íntima, para impedir que o aparelho seja levado sem que você perceba.

Não utilize o celular em lugares públicos

Puxar o celular nas mãos no meio da folia lhe colocar em uma posição vulnerável à atividade de criminosos, por isso, é indicado que não se utilize o aparelho durante a folia. Caso precise utilizar o aparelho, procure algum estabelecimento ou local seguro, até mesmo um banheiro químico já vale.

Leve um aparelho secundário

Caso esteja com muito medo de perder o seu celular, mas mesmo assim ainda queira levar um aparelho para a folia, pode-se optar por um celular reversa, seja ele um smartphone mais antigo ou até mesmo um aparelho celular comum.

Use senhas e sempre bloqueie o aparelho após o uso

O celular atualmente é parte importante na vida das pessoas, com códigos de acesso e informações importantes, como dados e senhas bancárias, armazenadas neste pequeno aparelho. Por isso, o recomendado é sempre se utilizar senhas nesses aparelhos, como uma espécie de “última medida” para impedir que criminosos tenham acesso a esses dados com muita facilidade.

Desative pagamento por aproximação

O pagamento por aproximação é muito prático na nossa vida, mas em meio a uma multidão como no Carnaval, ele estar ativo pode facilitar a vida de golpistas que agem durante o Carnaval. Caso seu aparelho suporte pagamentos por aproximação, desative-os durante a folia.

