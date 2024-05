Vai pagar? Netflix aumenta preços de assinaturas no Brasil; confira os valores

A Netflix anunciou um novo reajuste nos preços de seus três planos, com os novos valores começando a valer já nesta sexta-feira (24). Com os novos preços, a assinatura mais barata da plataforma começará a partir de R$ 20,90.

Em resposta ao portal g1, a Netflix afirmou que o reajuste é necessário para que a plataforma possa oferecer mais opções de filmes e séries aos assinantes.

"Oferecemos uma variedade de preços e planos que se ajustam a diversas necessidades. Para oferecer cada vez mais opções de entretenimento aos nossos assinantes, ocasionalmente atualizamos nossos preços. A partir de hoje, nossos preços no Brasil começam a partir de R$ 20,90", afirmou a empresa.

O último reajuste anunciado pela plataforma ocorreu em 2021, quando os preços na plataforma subiram em até 21%.

Atualmente três planos estão disponíveis no Brasil. Veja como vão ficar os novos valores:

- Padrão com anúncios: de R$ 18,90 para R$ 20,90 por mês

- Padrão: de R$ 39,90 para R$ 44,90

- Premium: de R$ 55,90 para R$ 59,90 por mês

