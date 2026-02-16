Menu
Vai pegar estrada no Carnaval? Confira cuidados importantes para uma viagem segura

Polícia Científica alerta para atitudes simples que ajudam a evitar acidentes no feriado

16 fevereiro 2026 - 17h10Taynara Menezes

O aumento do fluxo de veículos no período de Carnaval costuma vir acompanhado de situações que se repetem nos acidentes registrados em rodovias e áreas urbanas. A partir da experiência prática e da análise técnica dessas ocorrências, a PCi-MS (Polícia Científica de Mato Grosso do Sul) chama atenção para fatores que aparecem com frequência nos sinistros e que, em muitos casos, poderiam ser evitados com atitudes responsáveis.

No trabalho realizado diretamente nos locais de acidente, equipes da Polícia Científica observam padrões que ajudam a explicar como esses sinistros acontecem. Entre os fatores mais comuns estão o excesso de velocidade, o consumo de álcool, a desatenção ao volante e manobras arriscadas.

Para a perita criminal e chefe do Núcleo de Perícias Externas do Instituto de Criminalística, Thayla Venancio, muitas dessas situações têm relação com decisões tomadas instantes antes do impacto. “Em muitos casos, são escolhas feitas em poucos segundos que acabam determinando a gravidade do acidente. Grande parte dessas ocorrências poderia ser evitada com atitudes responsáveis no trânsito”, explica.

A análise dos vestígios encontrados nos veículos, na pista e no entorno permite esclarecer como o acidente aconteceu e quais fatores contribuíram para a ocorrência. Esse trabalho técnico fundamenta a elaboração dos laudos periciais e também contribui para a identificação de comportamentos recorrentes ao longo do tempo.

Antes de sair de casa ou iniciar uma viagem, alguns cuidados ajudam a reduzir riscos:

  • não dirigir após consumir bebida alcoólica;
  • respeitar os limites de velocidade e a sinalização;
  • usar sempre o cinto de segurança;
  • evitar o uso do celular ao volante;
  • revisar o veículo antes de pegar a estrada;
  • realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos;
  • reduzir a velocidade em caso de chuva;
  • manter atenção constante em trechos de maior movimento.

Mais do que uma recomendação técnica, o alerta é simples: no trânsito, decisões conscientes salvam vidas.

