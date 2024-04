"Vai procurar outro assunto", diz Davi sobre boatos de separação com a esposa

Rumores sobre o término do relacionamento entre o campeão do BBB24, Davi, e Mani Rego começaram a surgir na internet, iniciados pelo jornalista Luiz Bacci. A suposta separação ganhou mais capítulos após a irmã de Mani, Fabianna Rego, deixar de seguir o ex-brother no Instagram

Diante da situação, Davi falou das especulações sobre o fim do relacionamento. O ex-BBB afirmou que não vai admitir fofocas sobre a vida pessoal dele por meio de lives no Instagram.

“Vai procurar outro assunto. A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos”, disse Davi em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Davi participou do Mais Você, programa de Ana Maria Braga na Globo, na última de quarta-feira (17), e comentou sobre o relacionamento com a esposa.

O campeão do BBB 24 contou que os dois estão juntos há um anos e seis meses. "A gente está na fase do conhecimento, do beijinho, de tomar sorvete na praia olhando o mar."

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também