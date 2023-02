Vai viajar no Carnaval? Confira os telefones para emergências nas rodovias

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

Com previsão de chuvas para todo o Estado neste feriado prolongado de Carnaval, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), informa que equipes de manutenção das 17 Residências Regionais da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) estarão de plantão para atender eventuais situações de emergência que possam surgir nas rodovias estaduais.

Os telefones de contato são:

1ª RR - Campo Grande: (67) 3901-8707 - Engº Caio Monteiro Veloso.

2ª RR - Dourados: (67) 3421-5040 - Engº Klinger Rodrigues Pires Jr.

3ª RR - Três Lagoas: (67) 3521-2079 - Engº Mario Marcio Alves Faro.

4ª RR - Miranda: (67) 3242-1465 - Eng° João Paulo Rosa dos Santos.

5ª RR - Ponta Porã: (67) 3431-2459 - Engª Edna Shinkawa Nunes.

6ª RR - Paranaíba: (67) 3503-1193 - Engº Vâino César da Silva Queiroz.

7ª RR - Naviraí: (67) 3461-1725 - Engº Stéfano Andrade de Brida.

8ª RR - Corumbá: (67) 3231-1431 - Engº Paulo Guilherme de Arruda.

9ª RR - Nova Andradina: (67) 3441-1364 - Engº Humberto Teixeira.

10ª RR - Coxim: (67) 3291-1512 - Engº Roosevelt de Campos Borges.

11ª RR - Amambai: (67) 3481-1733 - Engº Gilson Marcos da Cruz Filho.

12ª RR - Jardim: (67) 3251-2670 - Engº Genézio Paulo Maidana Dedé.

13ª RR - Maracaju: (67) 3454-1531 - Engº João Fernando Zaccarias.

14ª RR - Costa Rica: (67) 3247-1011 - Engº Marcos Stecca Renno.

15ª RR - Campo Grande - Parque dos Poderes: (67) 3318-5492 - Engº Eduardo Gabriel Ramalho Dionízio.

16ª RR - Bela Vista: (67) 3439-1012 - Engª Renata Cordeiro Senna.

17ª RR - Rio Negro: (67) 3278-1223 - Engº Dione Rauler de Oliveira.

